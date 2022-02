Carnavalsstoet wordt vasteloavondwandeling in Rekem. — © TV Limburg

Hoewel de traditionele stoet voor het tweede jaar op rij niet kon doorgaan, was het vandaag toch feest in Rekem. KV De Brikkebekkers organiseerde er namelijk een vasteloavendwandeling langs het parcours van de stoet. Het mooie weer bracht veel mensen op de been, wij gingen vanmiddag mee de sfeer opsnuiven.