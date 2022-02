IN BEELD. We profiteerden massaal van het mooie weer (en het is nog niet meteen voorbij)

Tongeren

Het stralende zonnetje heeft Limburg zondag massaal buiten gelokt. Onder meer in Stadspark de Motten in Tongeren werd er volop genoten van het mooie weer. Er werd gretig gewandeld en genoten van drankjes op terrasjes. Ook in de speeltuinen konden de kleinsten zich nog eens goed uitleven onder een stralende zon.