Caleb Ewan kan leven met nederlaag in Kuurne: “Heel blij om Jakobsen weer in topvorm te zien na die crash”

Waar een winnaar is, moeten er ook verliezers zijn. Caleb Ewan kwam een wiel tekort om Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam te schrijven, maar de Australiër leek goed te kunnen leven met zijn nederlaag tegen Fabio Jakobsen. “Ik had niet genoeg over om hem nog te kunnen kloppen”, aldus de renner van Lotto-Soudal.

“Winnen was niet onmogelijk, maar in de laatste bocht zat ik nog heel ver. Dus ik moest echt een heel goede aanloop naar de finishlijn hebben om deel te uit te maken van het feestje of te winnen”, vertelde Ewan. “Ik had uiteindelijk wat geluk toen ik op rechts langs de hekken kwam. Maar ik had niet genoeg over om Fabio Jakobsen te kloppen.”

De Australiër zag ook hoe een trio renners ei zo na het peloton verraste. “Het is altijd lastig inschatten, ik had veel van mijn teamgenoten al opgebruikt om de eerdere vlucht terug te halen. Maar ik had Jasper De Buyst nog bij me. Met z’n tweeën zijn die hectische finales moeilijk onder controle te krijgen, maar hij heeft mij goed erdoor gegidst en dan moest ik in de slotkilometer mijn ding doen.”

Ewan werd behoorlijk last minute opgeroepen om in Kuurne te starten. “Ik had me er niet op voorbereid, want ik focus me op Milaan-Sanremo”, legde de renner van Lotto-Soudal uit. “Maar Kuurne is iets gelijkaardigs en ik kan niet teleurgesteld zijn met dit podium. Ik moet vroeg in het seizoen wat werken aan het klimmen, want dat heb ik nodig om het einde van Milaan-Sanremo te halen. Ik ben heel blij met hoe dat vandaag ging. Natuurlijk was het klimmen lastig, maar ik voelde me best comfortabel.”

Tot slot had de man van Down Under ook lovende woorden voor de winnaar. “Fabio is een heel leuke kerel, ik kan niks verkeerd over hem zeggen. Hij is een geweldige renner en ik ben heel blij om hem weer in topvorm te zien na zijn zware crash. Dit is de eerste keer in drie jaar dat we tegen elkaar hebben gereden, denk ik. En hij is nog steeds even snel als vroeger!”

Tiesj Benoot: “We hebben gespeeld en verloren”

Geen twee op twee in het Vlaams openingsweekend voor Jumbo-Visma. “Maar als je al de Omloop Het Nieuwsblad wint, heb je geen slecht openingsweekend gehad”, zei Tiesj Benoot. “Vandaag hebben we bewezen dat we ook zonder Wout van Aert een van de betere ploegen in koers waren, en met hem erbij hebben we een heel goede ploeg. We hadden goed de controle met de ploeg die we hadden.”

“Als je met drie man op achttien mee bent in de bergzone is het goed, daarna konden we wat spelen en uiteindelijk werd er wat gedemarreerd”, aldus onze landgenoot. “Of ik me bewust liet afzakken? Wel, Cortina viel aan en Nathan (Van Hooydonck, nvdr.) zat vooraan, dus ik riep in de radio. Toen zat ik op de eerste rij. En ik zei tegen Christophe (Laporte, nvdr.) dat hij van achteren uit moest gaan als hij kon, en hij deed dat. Ik zat te wachten op Tom Pidcock, maar die bewoog niet. Daarna ging hij nog in de reactie en heb ik hem gevolgd. Dat was een goede situatie voor ons, want we zaten met twee man op twaalf mee en Christophe was denk ik de snelste. En dan werd hij op de meet nog gepakt, he. Spijtig, we hebben gespeeld en verloren. Maar ik denk dat we geen spijt mogen hebben.”

Benoot was over zijn eigen vorm ook tevreden. “Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in het openingsweekend, tenzij misschien in 2016. Ik mag niet klagen”, aldus de ex-winnaar van de Strade Bianche.