Lommel SK pakt 7 op 9 na doelpuntloos gelijkspel tegen Moeskroen

Brian Eastick maakte zijn debuut tegen Moeskroen. De Britse hoofdtrainer ad interim van Lommel SK wijzigde zijn basiself op één positie. Martinez nam de plaats in van de Braziliaan Sales. De Costa Ricaanse flankaanvaller werd zo beloond voor zijn drie doelpunten in de voorbije twee wedstrijden tegen Virton en Deinze. De Japanse aanvaller Koki Saito zat na exact drie maanden opnieuw op de bank.

Lommel-coach Brian Eastick. — © Patrick Smets

Kansen, maar geen goals

Het eerste wapenfeit van de partij kwam er na een vrije trap van Kis, maar Neven kreeg het leer van dichtbij niet in doel gewerkt. In een typische eindeseizoenspartij kabbelde het spel rustig voort. Veel middenveldspel, leuke driehoekjes, maar op groot doelgevaar was het even wachten. Het balbezit in de beginfase werd opgeëist door de bezoekers en groen-wit leek te loeren op de tegenaanval. Lommel-doelman De Busser had een goede redding in huis op een kopbal van Chevalier en op de tegenaanval probeerde Smeets Moeskroen-doelman Gillekens te verschalken met een lob, maar zonder succes. Het bleek het begin van een aangenaam kijkstuk in een zonnig Soevereinstadion. Na een voorzet van Kis zette een kopbal van Cauê Gillekens op het verkeerde been, maar het leer ging ook centimeters naast de verste paal. Pech voor de thuisploeg. Het elftal van Eastick nam het heft in handen in het derde kwartier, maar werd daar niet voor beloond met een doelpunt. Een kruisraket van de doorgebroken Smeets stuitte op Gillekens.

Lemone wurmt zich voorbije Chevalier. — © Patrick Smets

Matige tweede helft

Tijdens de pauze bleef Martinez achter in de kleedkamer, vervanger Saito nam hierdoor plaats op de linkerkant en ploegmaat Anello verhuisde naar de rechterkant. Ook opvallend: scheidsrechter Vermeiren bleef geblesseerd achter en werd vervangen door vierde ref Tom Stevens, waardoor de tweede helft met vertraging werd hervat. Het spel werd nadien op gang getrokken met een kopbal van Anello, maar de flankaanvaller kon van dichtbij geen richting geven aan het leer. Een afgeweken schot van Myny belandde tegen de paal en vervolgens vlamde Bocat op de vuisten van De Busser. Het elftal van Jeunechamps was nu baas, maar de volgende mogelijkheden waren voor de thuisploeg. Eerst kopte Cauê in de plukgrage handen van Gillekens, daarna vlamde Smeets een unieke kans hoog over. Eastick en Jeunechamps voerden met de respectievelijke inbreng van Belghali en Vroman één nieuwe wijziging door om het tij in hun voordeel te keren. De intensiteit zakte zienderogen en de animo bij beide elftallen ontbrak om weer vuur in het spel te krijgen. In het slotkwartier veranderde er niets meer aan de stand. De Busser stond nog pal op een voorzet/schot van Chevalier en Belghali poeierde nog op Gillekens.

Henkens kijkt toe hoe Anello het duel probeert te winnen. — © Patrick Smets

LOMMEL SK: De Busser - Neven, Lemoine, Wuytens, Kis - Henkens, Smeets, Pierrot - Martinez (46’ Saito), Cauê, Anello (68’ Belghali).

MOESKROEN: Gillekens - Angiulli (68’ Vroman), Taravel, Mohamed - Duplus, Lepoint, Bakic, Bocat - Myny, Chevalier, Carcela (85’ Bourdouxhe).

DOELPUNT: Geen.

GELE KAARTEN: 35’ Carcela (fout), 43’ Martinez (fout), 62’ Angiulli (fout).

SCHEIDSRECHTER: Ken Vermeiren.

TOESCHOUWERS: 850