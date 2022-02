39 boetes bij controles in Hasseltse binnenstad

Hasselt

Zaterdag heeft de politie LRH 39 onmiddellijke inningen opgesteld bij controles in de Hasseltse binnenstad. Het ging vooral over fout parkeren, het gebruik van een gsm achter het stuur en het negeren van het rood licht door voetgangers, fietsers en automobilisten. Daarnaast stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad ook 6 processen-verbaal op voor onder andere het niet kunnen tonen van een geldig verzekerings-, keurings- of inschrijvingsbewijs. mm