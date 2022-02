Hasselt/Herk-de-Stad/Lummen

Mieke Meynen uit Spalbeek en Jan Trap uit Aarschot zouden wat graag, samen met hun 3 kinderen, een woning vinden in de buurt van Spalbeek-Schulen. In hun zoektocht hebben ze liefst 5.150 flyers gedropt in brievenbussen in de buurt.