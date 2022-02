Sint-Truiden/Leuven

Op 24 maart 2020, midden in de eerste coronagolf, buigt dr. Philippe Meersseman (46) zich in het UZ Leuven bezorgd over Truienaar Christophe Koopmans (48), die dan al elf weken in een kunstmatige coma ligt. Zijn patiënt heeft een overlevingskans van amper 1 tot 5 procent. Nu, twee jaar later, zijn ze beste vrienden. “Een arts is geen robot.”