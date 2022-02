PVDA betoogt in Brussel met duizenden mensen tegen hoge energiefacturen

Op initiatief van de partij PVDA en onder het motto “Basta!” is zondag een mars door het centrum van Brussel getrokken uit onvrede over de hoge energiefacturen. Vanuit het hele land zakten volgens de Brusselse politie 6.000 mensen af om mee te betogen. Aan het eind van de mars sprak PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw de menigte toe.

“De regering moet nu eindelijk serieuze maatregelen nemen. De btw op gas en elektriciteit moet structureel naar 6 procent aan”, eist de voorzitter van de extreemlinkse partij.

De Partij van de Arbeid vraagt een menselijk beleid en zegt “Basta!” tegen de hoe energieprijzen. Ze wil dat de winsten van Engie afgeroomd worden om de btw-verlaging te kunnen betalen. Hedebouw pleit ervoor om de energiesector in publieke handen te nemen.

“Enkel zo kunnen we het probleem van de exploderende prijzen oplossen”, zegt de PVDA-voorzitter. “Het is normaal dat de mensen boos zijn. Ze stellen elke dag opnieuw vast dat voor de Vivaldi-regering de belangen van de grote bedrijven belangrijker zijn dan die van het volk”, verklaart hij.

In de mars brachten de betogers, telkens verdeeld in groepen, ook nog andere thema’s naar voren zoals seksueel geweld, de pensioenleeftijd, de klimaatopwarming of racisme.

