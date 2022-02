Beelden op sociale media tonen brutale arrestatie van vrouw en baby tijdens Russisch protest tegen invasie

In veel grote steden wordt er afgelopen dagen betoogd tegen de Russische agressie tegen Oekraïne. In onder andere New York, Berlijn, Madrid en Genève kwamen mensen op straat tegen de oorlog. Maar ook in Rusland lopen de straten vol met betogers die tegen de invasie in Oekraïne zijn. Die betogingen zijn echter niet toegelaten en worden neergeslagen door de Russische politie.