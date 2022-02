Fabio Jakobsen denkt na zege in Kuurne aan zijn lange weg terug én mensen in Oekraïne: “Het maakt me heel stil, mijn gedachten zijn bij hen”

Fabio Jakobsen pakte met Kuurne-Brussel-Kuurne een van de mooiste zeges in zijn carrière. Nadat hij in augustus 2020 even voor zijn leven vocht, is het alweer een mooie toevoeging aan zijn palmares. Maar de 25-jarige Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl dacht net zoals Wout van Aert zaterdag ook aan problemen ver van huis. ”Wij zijn nu allemaal vrij zijn en kunnen doen wat we willen en naar de koers kijken. Maar dan denk je meteen aan wat er nu in Oekraïne aan de hand is.”

“Het was de hele dag niet gemakkelijk”, begon de analyse van de winnaar. “Vanaf kilometer 100 is het niet stilgevallen en op het eind moest ik iedereen gebruiken om überhaupt dichtbij te komen. Ik heb die drie jongens die nog voorop reden als een soort lead-out gebruikt. Ik dacht, ik ga op 300 meter van de streep aan en dan probeer ik in hun slipstream te duiken, want er was tegenwind. En dan moet je kijken of je dat kan volhouden tot op de streep. Ik zag Caleb Ewan van links komen en ik voelde dat hij de snelheid had, maar ik kon net iets eerder jumpen en zo winnen.”

Het scheelde niks, of het leidende trio Taco van der Hoorn, Christophe Laporte en Jhonatan Narvaez had het peloton verrast. “Of ik dacht dat we te laat zouden komen? Dat weet je nooit zeker. Dan nog moet je altijd sprinten voor de overwinning, voor het geval ze het zoals vandaag toch niet halen. Dan kan je alsnog winnen. Anders rij je voor top tien, dus je moet het altijd proberen”, stelt Jakobsen.

© BELGA

“In mijn dromen wil ik Milaan-Sanremo winnen”

Voor de Nederlander is het alweer een heel mooie zege nadat hij in augustus 2020 bijna het leven verloor tijdens de Ronde van Polen en ernstige verwondingen aan zijn gezicht opliep. “Na regen komt zonneschijn, zullen we maar zeggen. Het was niet gemakkelijk voor mij of voor mijn familie. Vorig jaar ging het stap voor stap, want na de val in Polen moest ik bijna helemaal opnieuw beginnen. Maar ik had ervaring en tijd. Daarvoor moet ik het team bedanken en dit is een manier om dat te doen. Ik rij waarschijnlijk ook Gent-Wevelgem en natuurlijk de Scheldeprijs. In mijn dromen wil ik ook Milaan-Sanremo winnen. Maar ik moet wat beter klimmen en die 300 kilometer aankunnen. Dat is voor de toekomst, nu genieten we hiervan. Dat ik nu in het Vlaamse voorjaar een koers als Kuurne-Brussel-Kuurne kan winnen, die voor sprinters toch hoog op het lijstje staat, maakt het supermooi.

Tot slot had Jakobsen ook woorden van steun voor de mensen in Oekraïne, waar momenteel een oorlog met Rusland woedt. “Op het moment dat ik hier van de fiets stap, denk ik meteen aan dat wij in België en Nederland nu allemaal vrij zijn. We kunnen allemaal doen wat we willen en naar de koers kijken. En dan denk je aan wat er nu in Oekraïne aan de hand is. Dat maakt me heel stil. Mijn gedachten zijn bij al die mensen”, sloot Jakobsen af.