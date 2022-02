OHL-supporter die onwel werd tijdens wedstrijd tegen Anderlecht nog steeds in kritieke toestand

Dat voetbal de belangrijkste bijzaak is, met de nadruk op de laatste term, werd zaterdag tijdens de wedstrijd van OH Leuven tegen RSC Anderlecht nog maar eens duidelijk toen supporter Jacky onwel werd en gereanimeerd moest worden.

Na een aangenaam openingskwartier vol sfeer en goed voetbal legde scheidsrechter Erik Lambrechts plots het duel even stil. Een supporter die in tribune 2 zat, was onwel geworden en moest vervolgens gereanimeerd worden. De medische instanties reageerden erg vlug, en al snel werd duidelijk hoe ernstig de situatie was.

De wedstrijd werd dan ook een twintigtal minuten onderbroken. Nadat de medische instanties de supporter hadden overgebracht naar het ziekenhuis zong het hele stadion het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers, en brak er een applaus los. De medische instanties werden bedankt voor de snelle hulp, waarna de wedstrijd kon hervatten.

Voetbalclub OH Leuven kwam zondagnamiddag met een update. “Jacky verblijft nog steeds in het ziekenhuis en wordt verder behandeld. De club is in contact met zijn familie en wenst Jacky namens iedereen bij OH Leuven veel beterschap en alle sterkte aan de familie. We loven ook alle medewerkers van het Rode kruis, de medische interventieploegen en de clubdokters en kinesisten van beide teams voor hun snelle interventie. Ook een woord van dank aan de Leuvense en Brusselse supporters voor het begrip en respect”, klinkt het.