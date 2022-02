Het personage Robrecht Callier heeft het in de Eén-serie Thuis niet begrepen op homo’s. Samen met leden van zijn studentenvereniging slaat hij ze zelfs in elkaar. Zijn vertolker, acteur Pieter Casteleyn (28), is zelf homo en prijst zich gelukkig dat hij nog nooit slachtoffer werd van gaybashing. “Maar er zijn wel momenten dat ik op mijn hoede ben.”