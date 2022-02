Hasselt

Om het stijgend aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Hasselt op te vangen, doet de scholengemeenschap Sint-Quintinus flink wat investeringen. Niet alleen wordt een nieuwbouwvleugel afgewerkt in het Virga Jessecollege, tijdens de krokusvakantie starten ook de bouwwerken voor een bijkomend gebouwdeel bij Kindsheid Jesu langs de Kempische Steenweg.