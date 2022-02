Bocholt

Afgelopen weekend zijn in Bocholt opnieuw drie fietsen uit garages gestolen. De feiten gebeurden in de Merelstraat (Reppel) en de Vinkstraat. In de Merelstraat verdween een mountainbike uit een garage. In de Vinkstraat werd uit een schuur een koersfiets meegenomen. Uit een garage in dezelfde straat werd een mountainbike gestolen. mm

