Jennifer Lopez (52) wil nog kind met Ben Affleck (49)

Lopez zou een kind willen krijgen via een draagmoeder. Die moet nog worden gevonden, maar ze heeft een ander obstakel te overwinnen: ze moet haar wederhelft, die dit jaar 50 wordt, nog zien te overtuigen. En dat wordt moeilijk, aldus die bronnen. J.Lo heeft al een tweeling met haar ex Marc Anthony: Emme en Maximilian van 14. Affleck kreeg met Jennifer Garner drie kinderen.

Affleck en Lopez zijn sinds vorig jaar weer samen. Bennifer 2.0 betekende de hereniging van het showbizzkoppel van begin jaren 2000. Toen leerden ze elkaar kennen op de set van de romcom Gigli. De twee, die ook samen in de film Jersey girl speelden, veroverden stormenderhand Hollywood als powerkoppel. Ze verloofden zich eind 2002, maar gingen in 2004 uit elkaar.

Later trouwde Affleck met actrice Jennifer Garner. Het echtpaar ging in 2015 uit elkaar. Hij noemde de scheiding “de grootste ­mislukking van zijn leven”. Lopez brak vorig jaar met haar verloofde en voormalig honkbalspeler Alex Rodriguez, met wie ze vier jaar samen was. Ze was voordien samen met zanger Marc Anthony. (dhs)