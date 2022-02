Alejandro Valverde steekt eindzege in Gran Camiño op zak, Mark Padun pakt slottijdrit

Mark Padun heeft de slottijdrit in de Gran Camiño (Spa/2.1) op zijn naam gebracht. De renner uit Oekraïne legde het parcours van 15,8 km af in 20:19 en was daarmee vijf seconden sneller dan de Spanjaard Jésus Herrada (Cofidis). Alejandro Valverde gaf tien seconden toe en finishte als derde, een pak sneller dan leider Woods die zijn leiderstrui daardoor verloor aan de oude krijger van Movistar.

Na een rit voor de sprinters en twee etappes door de bergen in Galicië kregen de tijdrijders zondag hun kans. Het parcours van 15,8 km was niet vlak, met onderweg 208 hoogtemeters en vooral de helling van 400 meter aan 7,7 % richting de finish zou zich laten voelen. Na de zege van Valverde op zaterdag was de Spanjaard tot op tien seconden van leider Michael Woods genaderd en was het vooral uitkijken naar deze strijd.

Al aan het eerste tussenpunt werd duidelijk dat de Canadees zonder leiderstrui huiswaarts zou keren, want Valverde was toen al sneller dan de renner van Israel Premier Tech. Die probeerde nog wel te versnellen in het tweede deel, maar gaf uiteindelijk 17 tellen prijs op de Spanjaard en werd daarmee tweede in het eindklassement.

Voor Valverde, 41 intussen, is het zijn derde zege van het seizoen, na ritwinst op zaterdag en de Trofeo Pollença-Port d’Andratx. Mark Padun wint de tijdrit, goed voor z’n tweede tijdritzege in zijn carrière nadat hij zich tot nationaal kampioen tegen de klok kroonde in 2019.