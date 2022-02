Vlucht Aeroflot richting België maakt rechtsomkeer

Een vlucht van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot met bestemming Brussels Airport, heeft onderweg rechtsomkeer gemaakt en lijkt terug te keren naar Moskou, waar ze vertrokken was. Dat is te zien op de website Flightradar en het wordt bevestigd bij Brussels Airport.

Het toestel van Aeroflot was zondagnamiddag nog opgestegen in Moskou, maar keerder boven Finland terug. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het toenemend aantal landen dat heeft aangekondigd het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen,na de inval van Rusland in Oekraïne.

Ook België kondigde aan zijn luchtruim te sluiten, al is die maatregel nog niet van kracht. Dat zou zondagavond gebeuren.

Behalve Aeroflot, dat passagiers vervoert tussen Moskou en Zaventem, zijn er ook Russische cargomaatschappijen (AirBridgeCargo en Atran) actief op Liege Airport.