Grote Brogel won met duidelijke 0-3-cijfers de Peerse derby tegen Breugel en blijft zo na een zesde overwinning op rij in het kielzog van leider Bocholt B. Breugel moet door deze nederlaag de koppositie in het tweede periodekampioenschap afstaan en richt vanaf nu de pijlen op een plek in de top vijf.