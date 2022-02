Bestuurder lapt rijverbod van 6 uur aan laars en speelt rijbewijs 15 dagen kwijt

Tongeren

Twaalf bestuurders hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs tot maximum 6 uur moeten inleveren nadat ze positief testten op alcohol. Een van hen speelden even later zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt omdat hij het rijverbod van 6 uur aan zijn laars lapte en met zijn auto vertrok. De auto werd getakeld en in beslag genomen zolang het rijverbod geldt.

De controles gebeurden tussen 22 en 6 uur op de Maastrichtersteenweg, de Luikersteenweg en de Sint-Truidersteenweg. In totaal kregen 256 bestuurders een ademtest opgelegd.

En jonge bestuurder die minder dan een half jaar zijn rijbewijs heeft, mag 15 dagen niet rijden omdat er vier vrienden in de laadruimte van zijn bestelwagen zaten.

Twee bestuurders testten positief op drugs en zijn ook twee weken ‘rijbewijsloos’.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: rijden zonder verzekering, zonder veiligheidsgordel, niet in orde met de technische eisen. Een bestuurder die het nodig vond om zijn claxon meermaals zonder reden te gebruiken, kreeg een onmiddellijke inning. mm