Sterk Club Brugge legt er vier in het mandje tegen Antwerp en doet goede zaak in titelstrijd

Alfred Schreuder is op de goede weg met Club Brugge. De regerende landskampioen speelde met de vier nieuwkomers in de hoofdrol tegen rivaal Antwerp zijn beste match van 2022. Blauw-zwart profiteerde maximaal van het puntenverlies van Union en nadert tot op 7 punten. Club wordt meteen ook steviger tweede. Antwerp werd op 4 punten gezet en er wacht Brian Priske een moeilijke week. Verliezen van Club en Bart Verhaeghe: grote baas Paul Gheysens gruwelt hiervan.

Een zonovergoten Jan Breydelstadion en Brian Priske had er zin in voor de match. Het was de eerste keer dat hij terugkeerde naar Club Brugge, de club waar hij tot 2008 twee seizoenen voetbalde zonder er echt geschiedenis te schrijven. Priske voelde er zich nooit goed in zijn vel en dat goede gevoel dat hij op deze zonnige zondagmiddag ruim dertien jaar later wel had, maakte al snel plaats voor ongerustheid en twijfel.

Club Brugge startte wervelend. De Armeen Sargis Adamyan kreeg en greep zijn kans voorin. Bij Antwerp zagen ze het eerste kwartier meteen sterretjes. Gelukkig zat de focus goed bij een sterke Abdoulaye Seck, en met Jean Butez hebben ze de evenknie van Simon Mignolet in doel. De Fransman is met zijn voeten de beste doelman in de Jupiler Pro League, maar ook in het echte keeperswerk profileerde Butez zich als een kanjer in de beginfase van deze topper die de tweede plaats als inzet had. Hoe hij na dik 20 minuten de knal van Mats Rits uit zijn netten hield: dat was topwerk.

Mignolet grijpt ernaast

Was Antwerp dan nergens? Dat niet, maar aanvallend mocht het wat meer zijn voor een titelkandidaat. Hoewel, na dik 20 minuten kwam daar verandering in. En hoe. Michel-Ange Balikwisha, vorige zomer door Antwerp voor de neus van Club Brugge weg gehaald, begon er zich mee te bemoeien en plots ging het snel. Na een kort genomen corner kopte de boven iedereen uit torende Seck de voorzet van Balikwisha recht op doel. Vanaken kon de bal nog van de lijn weghalen, maar wie anders dan Michael Frey kopte de rebound binnen. Simon Mignolet zag er niet goed uit. Hij greep, allicht verblind door de zon, compleet naast de kopbal van Seck.

© BELGA

Lang duurde de vreugde van de Great Old echter niet. Club haalde Antwerp onmiddellijk weer uit zijn moment van glorie. De nieuwkomers deden het bij blauw-zwart. Skov Olsen kapte zich vrij en raar maar waar: nu verloor Seck het kopduel. Odoi kopte de gelijkmaker binnen. En het werd nog erger voor Antwerp. Vanaken kopte zo’n tweede perfecte voorzet eerst nog pal in de armen van Butez, maar het reglement en Lawrence Visser hielpen nadien een handje.

De ref wees resoluut naar de stip toen de weer alomtegenwoordige Birger Verstraete zich in de schietbaan van het schot van Buchanan gooide. Dan moet je ook nog heel koelbloedig blijven om je handen niet naast het lichaam te houden. Dat deed de Oostendse middenvelder van Antwerp wel: het kostte hem geel en een strafschop tegen. Hans Vanaken liet Butez dit keer geen schijn van kans. De nieuwe kapitein van Club maakte zo zijn mooie weekje compleet. Samen met zijn Lauren kondigde hij afgelopen dinsdag aan dat ze later dit jaar hun eerste kindje verwachten. Wat is er dan mooier dan dit nog eens onderstrepen met een doelpunt in een echte topper?

Nieuwkomers doen het

Na de rust ging Club Brugge mooi door op dit elan. Opgezweept door de uitzinnige achterban zocht en vond een gretig en ontketende landskampioen de derde treffer. Die kwam er na een kwartiertje waarin de regerende landskampioen heer en meester was. Zelfs Seck wist nu niet meer zo goed van welk hout pijlen te maken bij Antwerp en Sargis Adamyan rondde het voorbereidend werk van Buchanan af: 3-1, Schreuder kon voor het eerst eens uit de bol gaan als trainer van dit Club Brugge.

© BELGA

Antwerp zag het niet meer en Mignolet stond zelfs kou te lijden in de schaduw van de Zuid-tribune. Het is misschien nog vroeg, maar de wintermercato van Club mag nu al als geslaagd beschouwd worden. Odoi, Buchanan, Skov Olsen en Adamyan blijken de missing links. Ze zorgden voor een kwaliteitsinjectie die rendeert op het veld. Skov Olsen blinkt niet alleen uit met zijn voorzetten, maar blijkt ook doeltreffend. Hij kapte mooi Vines uit en klopte Butez voor de vierde keer: 4-1.

Priske greep in, maar kwam rijkelijk te laat. Hij haalde Verstraete en een misnoegde Nainggolan naar de kant voor Haroun en Gerkens, maar het haalde niks meer uit. Ook de inbreng van Buta en Eggestein was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

4-1, benieuwd hoe Paul Gheysens daarop zal reageren. Een perfectionist zoals de Ieperling kan daar niet mee lachen. Schreuder en heel Club Brugge hadden wel de grote glimlach en konden nog de getroffen Oekraïner Eddy Sobol een hart onder de riem steken met een invalbeurt. Club is nu weer wat steviger tweede: het profiteert maximaal van het puntenverlies van Union en staat nu nog zeven punten achter. Minstens houden zo, denken ze nu in Brugge, want straks met gehalveerd punten betekent dit peanuts in de play-offs.