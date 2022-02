De nummers één tegen twee in de stand maakten er in het Oscar Vankesbeeckstadion een onderhoudend kijkstuk van met wisselend succes. De eerste helft mochten de Peltenaren voor zich claimen. Na rust was een meer gedreven Racing aan zet. Van 0-1 halfweg werd het finaal 2-1. Met de betere tweede helft doet Mechelen een goede zaak. Bij Pelt overheerst enige ontgoocheling na een drie op negen.