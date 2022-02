Kim Huybrechts gooit meer dan 100 (!) gemiddeld maar verliest zwaar, Dimitri Van den Bergh klopt maatje Brian Raman

Huybrechts had tijdens de eerste manche van de European Tour, met als climax het EK later dit jaar, Florian Hempel (PDC 61) en Devon Petersen (PDC 25) opzijgezet. Nu keek hij in het Duitse Riesa de nummer vier van de wereld in de ogen.

En Wade, die had een begenadigde dag. Hij gooide in leg één al een 180’er en won leg twee met een checkout van 164. Huybrechts liet na leg drie te winnen met een checkout van 63 en in het vierde leg pakte Wade uit met de big fish, een finish van 170.

Huybrechts redde de eer door het zesde leg te winnen, maar kon na een 180’er niet finishen op 83 in het zesde leg. Wade profiteerde door de match met een dubbel 10 en dus 6-1 te winnen. Huybrechts eindigde de partij met een gemiddelde van liefst 101.18. Zowaar hoger dan dat van Wade (100.11), die onze landgenoot echter nooit meer dan vijf keer liet gooien.

Dimitri Van den Bergh haalde voor de eerste keer in zijn carrière de kwartfinales van een manche in de European Tour. De Belgische nummer 9 van de wereld was met 6-1 te sterk voor Brian Raman, zijn trainingsmaatje. The Dreammaker gooide alweer een sterk gemiddelde van 99.11 en lukte een checkout van 119. Zijn dubbels waren met 40 procent net iets minder dan de voorbije dagen (66,67 procent), maar Van den Bergh won dus toch vlot.