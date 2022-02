“Tegen kopploegen kunnen we al eens iets meer”, zei Herkol-doelman Bram Scheepers vooraf. De thuisploeg legde er de kop voor, maar had ook een vernietigend wapen in de rangen: Samih Belfaqir. Telkens leider Bree-Beek leek terug te komen, sloeg hij genadeloos toe: 4-2 én drie belangrijke punten voor Herkol.