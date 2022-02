Oekraïense tennistopper Elina Svitolina doneert prijzengeld aan humanitaire en militaire doelen: “Jullie zijn mijn helden”

Rusland viel Oekraïne binnen op donderdag. Het conflict escaleerde tijdens het weekend. Rusland en Vladimir Poetin ondergaan momenteel hevige politieke en financiële sancties. Heel wat sportorganisaties veroordelen het geweld.

De tenniswereld heeft zich hevig verzet tegen de Russische aggressie, inclusief het Russische duo Andrey Rublev en Daniil Medvedev, die op maandag nummer één wordt op de ATP ranking.

Svitolina heeft familie en vrienden in Oekraïne en deelde een emotionele brief via haar sociale media kanalen: “Brief aan mijn moederland, Ik ben momenteel ver weg van jullie, uit het zicht van geliefden en ver van mijn volk, maar mijn hart is zelden zo dicht bij geweest,” verklaarde Svitolina in het bericht.

© ISOPIX

“Het is moeilijk uit te drukken hoe speciaal jullie zijn. Voor mij zijn jullie sterk, mooi en uniek. Jullie hebben me alles gegeven en ik hou van elk stukje van jullie: de cultuur, de opvoeding, het land, de zee, de steden, het volk. Mijn volk. Mijn volk, ik leef elke dag in vrees. Ik ben enorm aangedaan door de situatie en kan niet stoppen met huilen, mijn hart bloedt. Maar ik ben zo fier. Ik zie mijn volk, moeders, vaders, broerders en zusters, onze kinderen: iedereen is zo sterk. Jullie zijn mijn helden.”

“Ik zal het prijzengeld van de volgende toernooien aan het leger en humanitaire doelen schenken. Zo wil ik bijdragen om het land te verdedigen. Oekraïne, jullie verenigen ons en jullie zijn onze identiteit. Jullie zijn ons verleden en de toekomst. Wij zijn Oekraïne”. Svitolina vraagt ook dat andere landen helpen om de invasie te stoppen: “Hopelijk kan de wereld krachten bundelen om ons te beschermen”, besluit ze.