Nee, corona kwam niet uit een labo (volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek)

Al van bij het begin van de pandemie wordt naar de beruchte Huanan-markt gekeken. In januari 2020 werd de markt van Wuhan gesloten en onderzocht. — © AFP

Twee nieuwe wetenschappelijke studies wijzen naar een markt in Wuhan als de oorsprong van de coronapandemie. Een grondige analyse van uiteenlopende data besluit dat het virus aanwezig was in levende zoogdieren die op de markt werden verkocht. Daarnaast bevestigen ze ook dat het virus twee keer oversprong van dier naar mens. De theorie dat het virus uit een labo ontsnapte, krijgt daarmee alweer een fikse knauw.