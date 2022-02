Jongetje van 10 maanden overleefde op het nippertje mishandeling door onthaalmoeder

Opwijk, Moorsel

Tien maanden en drie jaar oud waren de kinderen van Matthias en Stéphanie uit Opwijk een jaar geleden. Ze gingen naar een onthaalmoeder in Moorsel bij Aalst en leken er graag te gaan, tot op een dramatische vrijdagavond haar geloofwaardigheid als een kaartenhuisje in elkaar viel. Even later lag de jongen uitgeteld in het operatiekwartier voor zijn leven te vechten. Met het nieuwe, dodelijke drama in Mariakerke in het achterhoofd willen ouders Matthias en Stéphanie voor het eerst hun verhaal kwijt. “We waren blijkbaar niet de enigen. Hoe kan iemand zo lang onder de radar blijven?”, vragen ze zich af.