Nu al lentefile richting kust: “Zo druk dat we blokrijden moesten activeren”

De lente komt eraan. Of toch al op de wegen: op de E40 richting kust is de reistijd vandaag een half uur langer dan normaal. De files brachten het Vlaams Verkeerscentrum er zelfs toe om blokrijden in te schakelen. “Al gebeurt dat tegenwoordig niet meer met zwaantjes.”

Zijn het de dagjestoeristen die zich laten leiden door de blauwe hemel en de stralende zon? Het is druk op de weg naar zee, en daar zit de ontluikende lente mogelijk voor iets tussen. “In de regio rond Gent zijn er filegolven en bepaalde plekken waar het verkeer helemaal stilvalt”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum. Allicht een combinatie van het mooie weer met de start van de krokusvakantie, denkt hij. “Als je van Brussel naar Oostende rijdt, mag je er toch een half uur reistijd bijtellen.”

Daarom is rond 11.30 uur ook beslist om blokrijden in te schakelen. Tussen Wetteren en Drongen moeten automobilisten zich vijftien kilometer lang houden aan een vaste, verlaagde maximumsnelheid. “Tot 2014 hield blokrijden in dat de wegpolitie bij grote drukte het verkeer naar zee in lager tempo in een blok liet rijden met een zwaantje vooraan en een zwaantje achteraan. Tegenwoordig wordt dat principe toegepast met de dynamische verkeersborden, aangestuurd door het Verkeerscentrum. Maar we hebben het al een heel lange tijd niet meer nodig gehad.”

Doorgaans is blokrijden eerder iets voor de zomer, of toch voor de lente. “Normaal zien we het met Pasen of met Hemelvaart, de eerste mooie dagen van het voorjaar waarop veel dagjesmensen naar zee gaan. In de winter is er doorgaans geen aanleiding toe. Maar goed, vandaag is het ook mooi weer.”