Kalle Rovanperä wint Rally van Zweden en pakt leiding in het WK, Thierry Neuville eindigt als tweede

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) heeft de rally van Zweden gewonnen, de tweede manche van het WK. Voor Rovanperä is het zijn eerste zege van het seizoen, zijn derde in zijn nog prille carrière. Dankzij de zege neemt Rovanperä de leiding in het WK. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) eindigt als tweede op 22 seconden en schuift in de WK-tussenstand door naar de tweede plaats. Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) eindigt als derde op 30,6 seconden.

De organisatoren van de Rally van Zweden verhuisden naar Umeå, 640 km noordwaarts van de hoofdstad Stockholm, waar ze een volledig nieuwe wedstrijd uittekenden. Tijdens de openingsdag wonnen vijf verschillende rijders een klassementsrit en waren er vijf verschillende rijders die de leiding namen. Thierry Neuville sloot de dag af als leider. Craig Breen (Ford Puma Rally1) en Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) waren de pechvogels van de dag na respectievelijk een crash en een technisch probleem.

Op zaterdag nam Rovanperä al snel de leiding over van Neuville. Neuville probeerde in de derde rit wat tijd goed te maken maar botste in een sneeuwmuur waardoor hij een handvol seconden verloor en naar de vierde plaats zakte. Zaterdagnamiddag was er beterschap voor de Belg die opschoof naar de derde plaats. Vooraan bikkelden Rovanperä en teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) voor de zege. Zaterdagnacht werd Evans met 10 seconden straftijd bedacht nadat hij bij het overschrijven van de flying finish van de slotrit op zaterdag van de baan ging. De organisatie argumenteerde dat Evans tijdsvoordeel had door met hoge snelheid de laatste bocht in te gaan, aangezien de finishlijn zich juist bij het uitkomen van de bocht bevond. Evans keek nu tegen een achterstand van 18,3 seconden aan.

Zondagochtend ging Evans in de eerste rit in de fout en moest opgeven. Meteen viel de belangrijkste concurrent van Rovanperä weg. De jonge Fin maakte het uiteindelijk af. Na zeges in Estland en Griekenland vorig jaar wint hij nu zijn eerste rally van het seizoen, zijn derde van zijn carrière. Op de erelijst van de Rally van Zweden wordt hij de tweede Rovanperä. Zijn vader Harri Rovanperä won in 2001 de rally van Zweden.

© EPA-EFE

Bij afwezigheid van Ogier en Loeb neemt Rovanperä de leiding in de WK-tussenstand. Rovanperä heeft in de stand nu 14 punten voorsprong op Thierry Neuville die als tweede eindigde in Zweden. Na het debacle van Hyundai in de Monte Carlo is dit een onverwacht en onverhoopt resultaat van de Belg. Hyundai is nog niet vrij van zorgen want Neuvilles teamgenoten werden geplaagd door technische problemen. Neuville kende vrijdagochtend ook een technisch probleem maar kwam goed weg toen de wedstrijdleiding de rode vlag zwaaide nadat Breen van de baan was gegaan. Een geluk bij een ongeluk voor de Belg.

Thierry Neuville won zondagochtend de derde klassementsrit. De Belg haalde op de sneeuw een gemiddelde snelheid van 141,08 km/u. Neuville komt daarmee in de buurt van het record van Didier Auriol die in 2000 tijdens de Safari Rally een rit won tegen een gemiddelde snelheid van 142,87 km/u.

Esapekka Lappi eindigde als derde en staat bij zijn comeback bij Toyota meteen op het podium. De Fin scoort meteen belangrijke punten voor het constructeurskampioenschap waar Toyota de leiding overneemt van M-Sport/Ford. In vergelijking met de Monte Carlo bleef het team van Malcolm Wilson onder de verwachtingen en zag het met Breen en Fourmaux twee wagens uitvallen. Gus Greensmith (Ford Puma Rally1) haalde als enige de finish. De Brit eindigde vijfde. Ford blijft wel tweede in de stand, Hyundai is derde.

De teams krijgen nu enkele weken om de volgende wedstrijd voor te bereiden, de rally van Kroatië. Die wedstrijd wordt van 21 tot 24 april georganiseerd.