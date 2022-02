Politie moet varken weghalen op tweede verdieping van appartement: al een jaar in donker kamertje

De Leuvense politie heeft vrijdagmiddag twee honden en een varken moeten weghalen op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in het centrum van Leuven. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Het varken werd gevonden in een donker kamertje tussen kapot gebeten matrassen en een hele hoop uitwerpselen, het zou daar al een jaar lang vastgehouden worden. De honden zijn in beslag genomen, het varken wordt opgevangen door vzw Forrest & Friends uit Diest. Dat stelt het ondertussen al een pak beter. Er werd een proces-verbaal opgemaakt voor dierenverwaarlozing.