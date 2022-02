Ook voormalige miss Anastasia Lenna “neemt de wapens op tegen de Russen”: “Blijf met je handen van Oekraïne”

“Blijf met je handen van Oekraïne.” Die boodschap schreef de Oekraïense miss Anastasiia Lenna op Instagram, vergezeld door een foto waarop ze te zien is met een automatisch vuurwapen in de hand.

Of Lenna, die Oekraïne in 2015 vertegenwoordigde op de Miss Grand International-verkiezing, ook daadwerkelijk de wapens heeft opgenomen, is niet duidelijk, maar de Oekraïense wil het alvast zo laten uitschijnen.