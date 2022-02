Nathalie (49) getuigt over brutale verkrachting tijdens het joggen: “Ik wil dat mensen weten dat het bestaat”

“Tijdens de verkrachting was ik een slachtoffer. Vandaag voel ik mij een overlevende.” Vijf jaar geleden was Nathalie (49) aan het joggen op een wandelpad in Vilvoorde toen ze plots ongemeen hard op de grond werd geslagen en haar aanvaller zich gruwelijk aan haar vergreep. Hij is intussen veroordeeld, zij is met hem de confrontatie aangegaan in de gevangenis. Maar niets is nog hetzelfde. Voor één keer doet ze haar verhaal, in de hoop dat iemand er iets aan heeft. “Ik wil niet dat mensen ocharme zeggen. Maar dít is wel wie ik geworden ben.”