Tijdens een misviering in de Oekraïens orthodoxe kerk werd opgeroepen tot solidariteit met de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. — © Chris Nelis

GENK

Met Oekraïense vlaggen en in traditionele kledij heeft zondagvoormiddag aan de Oekraïens orthodoxe kerk in Genk een honderdtal mensen haar steun betuigd aan oorlogsslachtoffers in Oekraïne.