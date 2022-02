FUTSAL OVERZICHT: FULL Hasselt pakt eerste punt dit seizoen tegen topploeg

Renolim Borgloon en Eisden-Dorp gingen logisch, maar eervol onderuit tegen Halle-Gooik (4-1) en Antwerpen (3-7). FULL Hasselt pakte op zijn beurt voor het eerst dit seizoen een punt tegen een hoger gerangschikt team. In Herentals werd het 2-2 na goals van Kaddouri en Bouazil. In tweede nationale B wordt de spanning nog opgedreven. PIBO Hoeselt hees zich met een doelpunt twee seconden voor het einde tegen Auto 5 Genk op gelijke hoogte met Borgerhout, dat op 5-5 bleef steken in Wellen. Aarschot volgt op twee punten. Nog zes speeldagen staan op de kalender.