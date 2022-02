Zelfs burgemeester van Kiev en ex-bokskampioen Vitali Klitschko vechten mee: “Ik heb geen keuze”

Vitali Klitschko (50), de burgemeester van Kiev, heeft zich aangesloten bij de soldaten die de Oekraïense hoofdstad verdedigen. En dat geeft een enorme boost aan het moreel van de troepen. Want Klitschko is niet alleen burgemeester, maar ook viervoudig wereldkampioen boksen. Ook zijn minstens even illustere broer Wladimir (45), zes keer wereldkampioen, heeft het Oekraïense leger vervoegd.