Vechtpartij in Oostende zo zwaar dat politie sporenonderzoek uitvoert

In de Leopold II-laan, in de nabijheid van de Oostendse uitgaansbuurt, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een zware vechtpartij plaatsgevonden. Het forensisch team is ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Filmtaferelen in de Oostendse uitgaansbuurt zondagochtend. De buurt rond de Leopold II-laan is afgezet. Op de grond ter hoogte van kledingzaak More Brands for less zijn bloedsporen te zien en de mannen in witte pakken voeren een sporenonderzoek uit.

Volgens de woordvoerder van de lokale politie zou zich afgelopen nacht een zware vechtpartij voorgedaan hebben. Het parket zou ter plaatse geweest zijn. Over een vermoedelijk slachtoffer is voorlopig weinig bekend.