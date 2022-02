Minister Kitir maakt 3 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan Oekraïne: “We laten hen niet in de steek”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft 3 miljoen euro vrijgemaakt voor extra humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft de minister aangekondigd. “We laten de mensen in Oekraïne niet in de steek”, klinkt het.

“Ik maak me grote zorgen over de situatie in Oekraïne”, zegt Kitir. “Elke dag zien we de situatie slechter worden. Meer dan honderdduizend mensen zijn al op de vlucht geslagen en nog meer zullen volgen. De schade is enorm. We laten de mensen in Oekraïne niet in de steek.”

De nieuwe steun komt bovenop de steun die België al inzet via internationale financiering. Zo heeft het VN-fonds Central Emergency Response Fund, dat dit jaar 17 miljoen euro van ons land krijgt, al 20 miljoen dollar toegewezen aan Oekraïne.

Kitir maakt zich grote zorgen over de veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp in het land. “Onze bijdrage zal daarom, naast het invullen van de onmiddellijke noden, ook de bescherming van burgers centraal stellen, zoals vooropgesteld door het internationaal humanitair recht.”

Het VN-bureau voor humanitaire zaken schat dat er in Oekraïne over twee maanden 7,5 miljoen binnenlandse ontheemden zullen zijn, 18 miljoen mensen die door het conflict getroffen werden en 12 miljoen mensen die gezondheidszorg nodig zullen hebben. Volgens inschattingen van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kan het aantal vluchtelingen dat de oorlog ontvlucht, oplopen tot 4 miljoen mensen.

Eerder maakte de federale regering zaterdag bekend 2.000 machinegeweren te leveren aan het Oekraïense leger en ook 3.800 ton brandstof. In reactie op de Russische inval in Oekraïne gaan er ook 300 Belgische militairen naar Roemenië in het kader van de snelle reactiemacht die de NAVO ontplooit aan haar oostflank.