Rally van Zweden: Thierry Neuville schuift op naar tweede plaats

Met nog maar één rit te rijden in de rally van Zweden, blijft Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) aan de leiding. De Fin heeft 21,6 seconden voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) die na een crash van Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) is opgeschoven naar de tweede plaats. Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) is derde op 25,3 seconden van Rovanperä en 3,7 seconden van Neuville.

Het werd een bewogen nacht en ochtend voor Elfyn Evans. De Welshman gleed zaterdagavond bij het overschrijden van de flying finish van de baan en kwam op een parking terecht. De stewards bogen zich zaterdagavond over het incident en besloten zondagochtend om 00.20 u Evans te bestraffen met 10 seconden straftijd.

“Door met hoge snelheid de laatste bocht in te gaan, kreeg de bemanning een tijdvoordeel bij het passeren van de flying finish, aangezien de finishlijn zich juist bij het uitkomen van die bocht bevond. De equipe stopte tussen het gele waarschuwingsbord en het stopbord, maar dat was niet opzettelijk en het gevolg van een incident. De Stewards concluderen dat dit een overtreding is van artikel 19.2 en dat de tijdstraf van 10 seconden die is opgelegd proportioneel is gezien de omstandigheden”, aldus het officiële rapport van de wedstrijdleiding. Het verschil tussen leider Rovanperä en Evans liep daardoor op tot 18,3 seconden.

Met nog vier ritten te rijden moest Evans iets proberen, wilde hij nog kans maken op de zege. Enkele kilometers na de start van de eerste klassementsrit op zondagochtend ging Evans van de baan en zat zijn wedstrijd erop.

© EPA-EFE

Kalle Rovanperä won zondagochtend 2 ritten en blijft leider. Thierry Neuville won de derde rit van de dag. De Belg haalde op de sneeuw een gemiddelde snelheid van 141,08 km/u. Neuville komt daarmee in de buurt van het record van Didier Auriol die in 2000 tijdens de Safari Rally een rit won tegen een gemiddelde snelheid van 142,87 km/u.

Thierry Neuville is na de tijdstraf en crash van Evans één plaats opgeschoven en is nu tweede. Esapekka Lappi is derde. De Fin kan bij zijn comeback bij Toyota straks meteen zijn team een podiumplaats aanbieden. Met die wetenschap is het weinig waarschijnlijk dat zowel Rovanperä, Neuville als Lappi straks nog veel risico’s zullen nemen in de afsluitende powerstage.