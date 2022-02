President Poetin looft “heldhaftige” Russische strijdkrachten tijdens “speciale militaire operatie”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag in een videoboodschap zijn erkenning voor de Russische strijdkrachten uitgesproken. Niet voor het eerst voeren ze hun taken zo goed mogelijk uit onder moeilijk omstandigheden, aldus de Russische president.

Poetin omschrijft de invasie van Oekraïne als een “speciale militaire operatie”. De Russische troepen vervullen heldhaftig hun militaire plicht “bij het verlenen van bijstand aan de Volksrepublieken van Donbass”.

In de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne liggen de door Rusland erkende Volksrepublieken Loehansk en Donetsk. Een van de objectieven van de Russische militaire operatie is om de grotere regio’s van Loehansk en Donetsk helemaal onder de controle van de pro-Russische separatisten te brengen.

LIVE. Russische troepen beschieten opslagplaats met radioactief afval, zware gevechten om vliegveld in Kiev

Poetin verklaarde eerder reeds dat het hem om een demilitarisering van Oekraïne te doen is. Daarnaast wil hij ook het leiderschap omverwerpen, dat hij als nationalistisch bestempelt en herhaaldelijk heeft bekritiseerd wegens zijn anti-Russische beleid.

De Russische strijdkrachten worden ingezet om de nationale belangen van Rusland te beschermen, aldus Poetin in de videoboodschap. Hij sprak zijn troepen ook moed in.