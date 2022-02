Vincent Kompany krijgt twee keer geel in één fase, en mag nadien niet naar persconferentie komen

Opschudding in de slotfase van OHL-Anderlecht. Wanneer Murillo een tweede gele kaart onder de neus geschoven krijgt, schiet Anderlecht-trainer Vincent Kompany uit zijn krammen. Scheidsrechter Erik Lambrechts moet het ontgelden en die is daar duidelijk niet mee gediend. In een tijdspanne van amper vijf seconden krijgt Kompany twee keer geel en dus rood.