Café in Houthalen-Oost in de as gelegd door zware brand: geen gewonde

Café Centrum Bij Ben in Houthalen-Oost is zondagochtend volledig in de as gelegd na een zware brand. De huurder die boven de zaak woont, kon zichzelf in veiligheid brengen en raakte niet gewond.

Het vuur werd rond 4 uur opgemerkt toen de ruiten van de zaak in de Tulpenstraat sprongen. De brand was ergens op het terras begonnen en vond snel een weg naar binnen. De huurder, die boven lag te slapen, kon zelf nog naar buiten. Toen de brandweer aankwam, was niet meteen duidelijk of er nog iemand in het gebouw zat. Daarom werd ook de ambulance opgeroepen.

Onder het terras waar het was beginnen branden, stonden 4 gasflessen. Die werden snel uit de vlammen gehaald en gekoeld. Dankzij het groot aantal manschappen - in totaal 25 van de brandweerzone Oost-Limburg, post Genk - was de brand rond 5 uur onder controle. De schade is enorm. Het café is helemaal verwoest, net als de woonkamer aan de straatkant op de eerste verdieping. Ook in de parochiezaal achteraan is er rookschade.

De brandweer en politie gaan er vanuit dat de brand accidenteel is ontstaan.