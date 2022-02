Spice Girls na tien jaar weer samen op podium? Victoria Beckham wakkert hoop weer aan

De laatste reünie – met alle vijf – was in 2012, bij de slotshow van de Olympische Spelen in Londen. — © AFP

Victoria Beckham (47) heeft de grootste aanwijzing tot nog toe gegeven dat de Spice Girls opnieuw in de originele bezetting zullen samenkomen. Dat schrijft de Britse tabloid The Sun. De reünie zou plaatsvinden op de viering van het 70ste regeringsjubileum van koningin Elizabeth, in juni in Londen.

Staan de vijf Spice Girls voor het eerst sinds 2012 weer samen op het podium? Er is een aanwijzing dat het na tien jaar zover is. Victoria Beckham heeft documenten ondertekend en afgelopen week ingediend bij Companies House, het officieel register van Britse bedrijven. Daarin bekrachtigt ze haar wens om actief deel uit te maken van Spice Girls Ltd, de onderneming achter de voormalige meidengroep.

“Als Victoria de band had willen verlaten en niet meer zou willen optreden, zou ze vorige week ontslag hebben genomen als mede-eigenaar”, zegt een bron tegen The Sun. “Ze zou natuurlijk nog steeds haar deel van de opbrengst van de platenverkoop krijgen, maar ze zou niet betrokken zijn bij besluitvorming over tournees en optredens. Victoria ondertekende dus haar contract voor het volgende jaar en maakt duidelijk dat ze nog steeds actief lid van de Spice Girls is.”

De Spice Girls maakten in 2019 een reünietournee. Maar Victoria, ook bekend als Posh Spice, nam daar niet aan deel door verplichtingen in haar modebedrijf. Volgens The Sun is ze opnieuw benaderd om samen met oud-collega’s Emma Bunton, Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C) en Geri Halliwell op te treden.

(Lees voort onder de foto)

(V.l.n.r.) Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, Mel B en Emma Bunton. — © BELGAIMAGE

Eenmalig en bijzonder?

Mogelijk blijft het bij een eenmalig optreden, maar wel een bijzonder. Voor koningin Elizabeth (95) wordt begin juni een vierdaags volksfeest in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd, omdat ze zeventig jaar op de troon zit. Op 4 juni is een concert aan Buckingham Palace gepland. Daarvoor wordt “een aantal van ’s werelds grootste sterren samengebracht om de belangrijkste en meest vreugdevolle momenten uit het zeventigjarige bewind van de koningin te vieren”.

De Spice Girls waren de belangrijkste meidengroep van de jaren ‘90. Ze scoorden vanaf 1996 wereldhits met onder meer Wannabe, Spice up your life en Say you’ll be there. Toen Geri Halliwell de band in 1998 verliet, was dat het begin van het einde. Al zijn de Spice Girls nooit officieel uit elkaar gegaan. Toch duurde het tot 2012 voordat ze nog eens alle vijf samen optraden. Toen zongen ze een medley van hun hits tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

Herbekijk het optreden op de Olympische Spelen: