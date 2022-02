Hollywoodster Michael Madsen opgepakt na conflict met zijn huisbaas

Acteur Michael Madsen (64), die hoofdrollen speelde in de Quentin Tarantino-films Reservoir dogs en Kill Bill, is door de politie voor huisvredebreuk in de boeien geslagen in Malibu.

De politie pakte hem op in het pand waar hij tot eerder deze week woonde, na een conflict met de huiseigenaar. Madsen huurde de voorbije jaren een villa van meer dan 4 miljoen euro, maar hij kwam de betaalregeling niet na. De eigenaar is twee jaar bezig geweest om de huurders via juridische weg te laten ophoepelen, maar corona zorgde voor lang uitstel vooraleer de zaak voor de rechter kwam. Afgelopen week was er wel een uitspraak. Madsen moet weg, maar was nog steeds aanwezig in het pand. De Hollywoodster werd inmiddels weer vrijgelaten en kreeg een boete van 450 euro. (tove)