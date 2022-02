Ex-kindster Amanda Bynes wil net als Britney Spears af van curatorschap

Bynes, voormalig kindster die in haar jonge jaren doorbrak met de Nickelodeon-serie All that, kwam tien jaar geleden in het nieuws toen ze vanwege verregaande mentale problemen werd opgenomen in een gespecialiseerde kliniek. Ze was ook verslaafd aan meerdere substanties.

De afgelopen jaren bracht ze vooral buiten de schijnwerpers door, maar tijdens de coronacrisis liet ze zich opnieuw opnemen in de psychiatrie. Op dit moment zou haar toestand volgens haar advocaat veel beter zijn, waardoor toezicht niet langer nodig is. (tove)