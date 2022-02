Franse marine redt 40 migranten die Kanaal wilden oversteken

Een patrouilleboot van de nationale marine, die in de vroege ochtend had ingegrepen voor de omleiding van een Russische boot, werd later in de ochtend opgeroepen voor een boot in moeilijkheden voor de kust van Duinkerke.

De 40 schipbreukelingen konden gered worden. Een nationaliteit werd niet gemeld. Ze werden teruggebracht naar de haven van Duinkerke en opgevangen door de politie en de brandweer, zo meldt dezelfde bron.