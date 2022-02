Carrasco en Atlético rekenen vlot af met Celta de Vigo na twee doelpunten van Braziliaan Lodi

Opnieuw geen Yannick Carrasco in de basis bij Atlético Madrid. Coach Simeone koos, net als in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United, voor de Braziliaan Renan Lodi.

Dat bleek een goede keuze. Lodi, die ook Braziliaans international is, was met twee doelpunten de absolute uitblinker in het Wanda Metropolitana. De Braziliaan scoorde voor de rust en deed dat kunstje nog eens over na de rust, telkens op aangeven van de Fransman Kondogbia.

Yannick Carrasco begon op de bank bij de Atléti en mocht na 64 minuten invallen, toen de eindstand reeds op het bord stond. Met 45 punten klimt Atlético voorlopig naar de vierde plaats in La Liga.