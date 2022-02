Mbappé wijst PSG de weg tegen Saint-Etienne met twee doelpunten en een assist

Kylian Mbappé heeft nogmaals getoond waarom hij zo belangrijk is voor Paris Saint-Germain. De Franse spits wiste het openingsdoelpunt van Bouanga uit en bezorgde PSG in de tweede helft met zijn tweede doelpunt en een assist de zege tegen Saint-Etienne.

Net als tegen Real Madrid was Kylian Mbappé opnieuw de man van de wedstrijd bij Paris Saint-Germain. PSG, dat comfortabel aan de leiding staat in de Ligue 1, kwam nochtans op achterstand tegen Saint-Etienne. Bouanga zette de bezoekers na een kwartier op voorsprong.

Nog voor de rust hingen de bordjes alweer in evenwicht. Mbappé kreeg de bal toegespeeld van Messi en twijfelde niet: 1-1 bij de rust.

Pochettino had zijn troepen duidelijk de boodschap gegeven dat puntenverlies geen optie was. Mbappé knalde, opnieuw na een assist van Messi, meteen na de rust al zijn ploeg op voorsprong. De honger van de Fransman was nog altijd niet gestild. Mbappé ging op zoek naar de hattrick, maar telkens lag doelman Bernardoni in de weg. Scoren deed de Fransman dus niet meer, al gaf hij nog wel de assist voor de 3-1 van Danilo.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen