Workshop eendenbroedkorven vlechten moet nesten van eenden beschermen tegen roofdieren

Vandaag organiseerde de jagersliga een workshop eendenbroedkorven vlechten. Het doel is om de wilde eend een kans te geven haar nest te beschermen tijdens het broeden.

Bijna 60 procent van de nesten gaat verloren door roofdieren nog voor de eieren uitkomen. Wanneer de moedereend eten gaat halen, zijn de eieren een makkelijk doelwit voor vossen, kraaien of marters. Door de korf is die kans veel kleiner. Daarom zetten verschillende jagers zich vandaag in om korven voor de eenden zelf te vlechten.