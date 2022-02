In de Trixxo Arena hebben zo'n 100 huishoudhulpen reclamespotjes opgenomen om hun job in de kijker te zetten. Er is namelijk een groot tekort aan huishoudhulpen.

Dat tekort is er al jaren, maar de laatste maanden is de vraag naar poetshulpen alleen maar groter geworden, terwijl het aantal werknemers in de sector nog verder gedaald is. Wachttijden voor een poetshulp kunnen soms tot een jaar oplopen.