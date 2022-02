UHasselt-studente Alina over haar Oekraïense landgenoten: "We vechten tot de laatste snik". — © TV Limburg

De oorlog in Oekraïne wordt ook door heel wat Oekraïense burgers in Limburg op de voet gevolgd. Zo zitten er alleen al op de UHasselt zes studenten die afkomstig zijn uit het land dat nu oorlog voert met de Russen. Eén ervan is Alina uit Kiev.