YouTube legt Russisch nieuwskanaal RT aan banden

Na de Russische inval in Oekraïne en in het kader van de bijhorende propagandaoorlog heeft YouTube meerdere Russische staatsmedia op zijn videoplatform aan banden gelegd. “Wij pauzeren de mogelijkheid van een aantal kanalen om geld te verdienen op YouTube, waaronder een aantal Russische kanalen die in verband worden gebracht met recente sancties”, meldt een woordvoerder van het platform zaterdag.

De beperkingen treffen vooral het Russische buitenlandse televisieprogramma RT, dat tot 2009 als “Russia Today” uitgezonden werd en naar eigen zeggen “de Russische blik op wereldnieuws” brengt. In het westen wordt het programma beschouwd als een propagandakanaal van de Russische regering. RT wordt onder andere beschuldigd van gerichte desinformatie, onder meer door samenzweringstheorieën te verspreiden en de Russische inval in Oekraïne te rechtvaardigen.

YouTube zal de aanbevelingen voor de betrokken kanalen duidelijk beperken, verklaarde de woordvoerder. “Als reactie op een aanvraag van de regering hebben wij de toegang tot RT en een reeks andere kanalen in Oekraïne ingeperkt. Wij zullen de nieuwe ontwikkelingen verder volgen en mogelijk verdere maatregelen nemen.”

De huidige maatregelen zullen alle RT-kanalen wereldwijd uitsluiten van reclame-inkomsten op YouTube. “Onze teams werken er ook aan om inhoud die in strijd is met onze richtlijnen, snel te verwijderen”, zei een woordvoerder. De voorbije dagen heeft men “honderden kanalen en duizenden video’s verwijderd, waaronder een reeks kanalen wegens gecoördineerde bedrieglijke praktijken”. YouTube zal toonaangevende nieuwscontent over het conflict in Oekraïne in de zoekresultaten en de balk met “Top News” blijven weergeven.

YouTube is onderdeel van Alphabet Inc, het moederbedrijf van Google.